Joaquín Montecinos y su salida de O'Higgins: "A veces la verdad no gusta"

Futbol, O’Higgins vs Rangers, Fase de grupos, Copa Chile 2025. El jugador de O’Higgins Joaquin Montecinos es fotografiado durante el partido del grupo F de Copa Chile 2025 contra Rangers disputado en el estadio Jorge Silva en San Fernando, - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Nov. (ATON) -

El delantero nacional volvió a hablar sobre su abrupta salida del cuadro celeste a mitad de torneo, generada por un frustrado traspaso a Colo Colo.

Pese a que Joaquín Montecinos salió a mitad de torneo y de manera abrupta de O'Higgins de Rancagua, situación generada por un frustrado traspaso a Colo Colo, el delantero nacional volvió a hablar de su partida del cuadro celeste.

En conversación con ESPN, el atacante aclaró que su intención nunca fue engañar al conjunto rancagüino y expresó: "Yo me quedo tranquilo que yo siempre fui de frente, fui transparente, no le oculté nada a nadie. Simplemente dije la verdad y a veces la verdad, lamentablemente, no gusta. La gente prefiere muchas veces ser un poquito más falso en este tipo de cosas y realizar cosas que yo no las voy a hacer".

"Yo tomé la decisión de jugármela por ir a un club (...) Después, si hubo errores, por supuesto que los hubo, porque terminó todo muy mal. Se tomaron decisiones ese día de sacarme, lógico, porque yo estaba con mi cabeza en otro lado. No había un documento, un papel, pero sí había conversaciones (...) No había tiempo y lamentablemente fue todo negativo para mí. Yo terminé perjudicado porque terminé sin club y terminé estando en mi casa, que no era lo ideal", añadió.

Además, agregó: "Yo no le falté el respeto a nadie. Se habla mucho de faltarle el respeto al club que te trajo lesionado; la gente no sabe cómo yo vine al club, lo que arreglé con el club cuando llegué, porque esas cosas yo siempre las he evitado".

Por último, sobre su futuro de cara a la siguiente temporada, Montecinos sostuvo: "Si yo tuviera que elegir quedarme en Chile el siguiente año, me ayuda mucho porque tengo un bebé recién nacido (...) es mucho más tranquilo para mover a un bebé de dos meses".