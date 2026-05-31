Joaquín Niemann se confiesa: Estaba nervioso

Chile.- Joaquín Niemann logra su primer título del año - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

El golfista chileno revela cómo vivió la definición del LIV Golf en Corea del Sur.

Joaquín Niemann logró su primera victoria de este año en el LIV Golf en Corea del Sur tras dramática definición ante el estadounidense Talor Gooch.

El chileno tuvo que jugar un desempate y tras alzarse con el triunfo, que celebró junto a su esposa y con sus rivales que le lanzaron champaña, contó las sensaciones que vivió en esos tensos momentos.

No voy a mentir, estaba bastante nervioso. Todavía lo estoy un poco (...) Creo que mis pulsaciones están un poco altas. Estaba temblando. Siento que es simplemente parte de esto. Me encanta este deporte , reconoció Niemann.

El deportista nacional continuó señalando que me encanta estar en estos momentos. Fui al 18 la primera y la segunda vez y sólo estaba agradecido de estar en esa situación. Siento que simplemente tienes que disfrutarlo. Es una gran sensación estar aquí, embocar ese putt en el 18, tener a mis compañeros de equipo, a mi esposa, a todos. Corea estuvo genial , relató el campeón.