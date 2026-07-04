Archivo - Chile.- Joaquín Niemann se confiesa: Estaba nervioso - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 5 Jul. (ATON) -

El golfista nacional marcha a cinco golpes del líder a falta de una jornada

Joaquín Niemann continúa en la parte alta del BMW International Open a falta de una jornada para el término del tradicional torneo alemán, que pertenece al circuito DP World Tour.

El mejor golfista chileno de la historia comenzó el recorrido de este sábado en el Golf Club München Eichenreid con una tarjeta de seis golpes bajo el par, y pese a un cometido irregular al inicio, terminó mejorando su puntuación.

En los hoyos 2, 8 y 9 tuvo tres bogeys, pero logró mejorar con cinco birdies que alcanzó en las banderas 6, 11, 12, 15 y la 18, que le permitieron totalizar un total de ocho golpes bajo el par.

El líder del torneo es el sudafricano Michael Hollick con un registro de -13, cinco de distancia de Niemann, que este domingo completará el recorrido del tradicional torneo alemán, donde buscará subir en la clasificación que lo tiene entre los doce mejores del certamen.