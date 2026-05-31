Joaquín Niemann logra su primer título del año

Golf, Joaquin Niemann vs Rodrigo Lee El jugador Chileno Joaquin Niemann se enfrenta a Rodrigo Lee durante el Abierto de Golf del Club de Polo y Equitacion San Cristobal 2021 Santiago, Chile 17/12/2021 Javier Salvo/Photosport Golf, Joaquin Niemann vs - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

El golfista chileno se impuso en emocionante desempate en el LIV Golf en Corea del Sur.

Joaquín Niemann logró su primer titulo del año al imponerse en un dramático desempate en el LIV Golf en Corea del Sur al estadounidense Talor Gooch.

Ambos deportistas llegaron al final de la competencia igualados en -12 en su score acumulado, por lo que tuvieron que jugar una emotiva definición. Y en ese primer hoyo, el chileno hizo un birdie, lo que lo llevó a la corona del del torneo que le reportó un premio de cuatro millones de dólares.

Niemann ganó de esta forma el octavo título en el LIV Golf.Ningún otro golfista ha ganado más que él en la liga saudí.