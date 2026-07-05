Joaquín Niemann terminó entre los diez mejores en Alemania

Golf, Joaquin Niemann vs Rodrigo Lee El jugador Chileno Joaquin Niemann se enfrenta a Rodrigo Lee durante el Abierto de Golf del Club de Polo y Equitacion San Cristobal 2021 Santiago, Chile 17/12/2021 Javier Salvo/Photosport Golf, Joaquin Niemann vs - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jul. (ATON) -

El golfista nacional tuvo un destacado cometido este domingo que le permitió mejorar aún más su participación

Joaquín Niemann tuvo una gran jornada de cierre en el BMW International Open de Alemania, que le permitió al golfista nacional rematar entre los diez mejores jugadores del certamen.

A la cuarta ronda del certamen que se disputó en el Golf Club München de Eichenried, Niemann había llegado con una tarjeta de ocho golpes bajo el par, a cinco de distancia del líder del campeonato, el sudafricano Michael Hollick.

En su recorrido, "Joaking" tuvo un birdie en el hoyo 1. Luego de ello tuvo tres bogeys, en las banderillas 3, 4 y 6, que parecían traducirse en un mal día para el talagantino, pero más allá de que tuvo dos nuevos golpes sobre el par en los agujeros 12 y 14, aparecieron los aciertos con mejor rendimiento que el predefinido.

Los cuatro birdies que anotó, más el cierre brillante que tuvo con un eagle en el último hoyo, lo catapultaron hasta el séptimo lugar, con una tarjeta total de diez golpes bajo el par.Hollick se terminó llevando la corona con un resultado de -18, seguido uno más abajo de su compatriota Hennie Du Plesis.

Con este resultado, Niemann se embolsó un premio de 72 mil euros, poco más de 76 millones de pesos chilenos. El vencedor, en tanto, ganó 445 mil euros.