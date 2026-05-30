Joaquín Niemann tiene otra jornada brillante y va por el título en Corea del Sur

SANTIAGO, CHILE- NOV 2: Joaquin Niemann de Chile juega la bola durante la final masculina individual del Golf en los juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Club de campo Príncipe de Gales el 2 de Noviembre en Santiago, Chile./ Joaquin Niemann Daily - CHRISTIAN ZAPATA /SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Santiago 30 May. (ATON) -

El chileno volvió a brillar este sábado en el LIV Golf Busan y cerró el día empatado en la cima de la tabla general con el estadounidense Talor Gooch.

Un recorrido brillante tuvo este sábado el chileno Joaquín Niemann en el LIV Golf de Busan, en Corea del Sur, quedando en buen pie para disputar el título este domingo.

El criollo cerró la jornada con una tarjeta de cuatro golpes bajo par luego de anotarse seis birdies (hoyos 2, 4, 5, 11, 14, y 18) y lamentar solo dos bogeys (7 y 15) en sobre el césped del Asiad Country Club.

Estos números le permitieron a "Joaking" trepar hasta el primer lugar de la tabla general en compañía del estadounidense Talor Gooch (-9). Un poco más atrás aparecen el zimbabuense Scott Vincent (-8), además del norteamericano Charles Howell III y el australiano Cameron Smith, ambos con -7.

Niemann volverá a la cancha en la madrugada de este domingo para disputar la última ronda del certamen buscando lo que sería su primer título de la temporada en el circuito saudí.