Joaquín Niemann trata de salvar el honor en el LIV Golf de Reino Unido

Golf, Joaquin Niemann vs Rodrigo Lee El jugador Chileno Joaquin Niemann se enfrenta a Rodrigo Lee durante el Abierto de Golf del Club de Polo y Equitacion San Cristobal 2021 Santiago, Chile 17/12/2021 Javier Salvo/Photosport Golf, Joaquin Niemann vs - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El chileno enfrenta la última jornada del torneo sin opciones de alcanzar el liderato.

Joaquín Niemann no ha vivido buenos días en el LIV Golf de Reino Unido, torneo en el que fue campeón en año pasado.

El golfista chileno sólo ha deambulado en posiciones secundarias y hoy, en la última jornada, su intención es escalar lo máximo posible.

El nacido en Talagante tuvo un repunte en la jornada sabatina. Pero fue insuficiente. Terminó la penúltima jornada tras realizar 70 golpes y completar una tarjeta de -4 y llegó al domingo con una papeleta acumulada de -3 y ubicado T28.

En la cima, en tanto, los líderes estuvieron sólidos.

El australiano Lucas Herbert afronta la última jornada como puntero y gran favorito para quedarse con el certamen británico, con una tarjeta total de -20, mientras que el estadounidense Bryson DeChambeau, con -17, y el inglés Tyrrell Hatton lo siguen, con -15, se instalaron como escoltas.