Joaquín Niemann tuvo un correcto debut en el BMW International Open

Archivo - Chile.- Joaquín Niemann tiene otra jornada brillante y va por el título en Corea del Sur - CHRISTIAN ZAPATA /SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Santiago 3 Jul. (ATON) -

El chileno arrancó el torneo alemán con cuatro golpes bajo el par, situándose precisamente a cuatro impacto de los líderes de la competición, los sudafricanos Hennie du Plessis y Jayden Schaper.

El golfista nacional Joaquín Niemann tuvo este jueves un correcto debuto en el BMW International Open, torneo perteneciente al DP World Tour y que se disputa en el Golfclub München Eichenried de Múnich, Alemania.

"Joaco" realizó una recorrido marcado por cinco birdies que solo fueron opacados por un bogey (hoyo 14), con lo cual cerró el día con una tarjeta de cuatro impacto bajo el par de la cancha.

De esta manera, el chileno se instaló en el puesto T22 a solo cuatro golpes de los líderes de la tabla general, los sudafricanos Hennie du Plessis y Jayden Schaper, distancia que apunta a recortar en las próximas jornadas.

Es importante consignar que Niemann llegó al torneo germano antecedido de buenos resultados tras acabar entre los diez primeros del US Open y ser tercero en el Abierto de Italia.