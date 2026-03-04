Joaquín Sosa: "En cada roce, en la U se quedaban mucho tiempo en el piso"

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Fecha 5, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Joaquín Sosa, izquierda centro derecha, disputa el balon contra Maximiliano Guerrero de Universidad de Chile durante el partido de primera division - LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

Santiago 4 Mar. (ATON) -

El defensa uruguayo de Colo Colo cuestionó a los jugadores del cuadro azul al recordar la derrota en el Superclásico del domingo en el estadio Monumental.

La derrota por 1-0 en el estadio Monumental en el Superclásico ante Universidad de Chile sigue dando vueltas en algunos jugadores de Colo Colo.

Este miércoles el defensa del Cacique Joaquín Sosa lamentó la caída frente al conjunto azul en el reducto de Macul el pasado domingo.

"Obviamente a nadie le gusta perder un clásico. Todos entramos con ganas de ganar ese partido, pero por más esquemas y planificación que haya, los clásicos se definen por detalle y fue así como ganó el rival, por un pequeño detalle", expresó el zaguero uruguayo en conferencia de prensa.

Además, el charrúa cuestionó a los futbolistas de la U: "Dentro de la cancha se vio quién propuso y quién no. En cada jugada, en cada roce, el rival se quedaba mucho tiempo en el piso, pero no hay excusas. Se perdió y ahora tenemos que seguir trabajando".

Pero el defensor manifestó su enfoque en el siguiente duelo contra Audax Italiano: "Ya hay que pasar la página porque tenemos un partido importantísimo el fin de semana".

"Colo Colo es el club más grande de Chile, siempre vamos a querer pelear el torneo y lo vamos a pelear hasta el final", sentenció Sosa.