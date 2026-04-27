Publicado 27/04/2026 10:30

Joaquín Sosa habló sobre su posible adiós de Colo Colo

Futbol, Universidad de Concepcion vs Colo Colo Decima Primera fecha, Campeonato Nacional 2026. El jugadorJoaquin Sosa de Colo Colo es fotografiado en el estadio Ester Roa Rebolledo, Concepcion, Chile. 26/04/2026 Marco Vazquez/Photosport Football,
Futbol, Universidad de Concepcion vs Colo Colo Decima Primera fecha, Campeonato Nacional 2026. El jugadorJoaquin Sosa de Colo Colo es fotografiado en el estadio Ester Roa Rebolledo, Concepcion, Chile. 26/04/2026 Marco Vazquez/Photosport Football, - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 27 Abr. (ATON) -

El defensa uruguayo finaliza su contrato con el Cacique a mitad de año y su continuidad es una incertidumbre, debido a que su pase pertenece al Bologna de Italia.

Colo Colo consiguió un agónico triunfo por 2-1 en su visita a Universidad de Concepción para alcanzar a Deportes Limache en el liderato del Campeonato Nacional 2026.

Uno de los jugadores destacados que tuvo el Cacique ante el Campanil fue Joaquín Sosa, quien jugó pese a tener complicaciones físicas. Tras la victoria, el defensa uruguayo se refirió a su situación contractual con el cuadro albo.

"La idea es terminar el campeonato, cerrar todo acá el torneo, festejar en diciembre, pero voy paso a paso", expresó el zaguero a TNT Sports.

"Yo estoy bien acá y contento, ya lo dije, pero tampoco me apuro, voy paso a paso y disfrutando, trato de cada fin de semana ganar y darle una alegría a esta gente, que hoy pudieron venir. Contento, pero vamos día a día, esperemos que todo fluya y se de lo que se tenga que dar", añadió el charrúa.

Consignar que el pase de Joaquín Sosa pertenece al Bologna de Italia y su contrato con el Colo Colo expira en junio próximo.

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