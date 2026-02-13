Joaquín Sosa: "No vengo a Colo Colo para usarlo de trampolín"

Futbol, Colo Colo vs Everton. Fecha 2, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Joaquin Sosa es fotografiado durante el partido de primera division contra Everton disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 07/02/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Feb. (ATON) -

El defensa uruguayo, uno de los refuerzos albos en este 2026, aseguró que su intención no es aprovechar su paso por el Cacique para regresar al fútbol europeo.

Joaquín Sosa fue uno de los fichajes de Colo Colo en este inicio de temporada 2026 del fútbol chileno y habló previo al partido del domingo frente a Unión La Calera.

En conversación con DSports, el defensa uruguayo aseguró que no arribó al Cacique como un trampolín para intentar regresar a Europa.

"Yo no veo a Colo Colo como un trampolín. Obviamente el fútbol es muy cambiante, pasa todo muy rápido, pero yo no vengo a Colo Colo para usarlo de trampolín, vengo a dar el máximo, a trabajar", reconoció el zaguero charrúa.

"En mi mente está la opción de compra. Si me va bien, que ojalá así sea, está la opción de que Colo Colo me pueda comprar y bienvenido sea. Con lo poco que llevo acá, me ha encantado la ciudad, el club, todo", añadió el defensor.