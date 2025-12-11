Johnny Herrera: "Colo Colo le está regalando un año de contrato a Vidal"

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Supercopa 2025 El jugador de Colo Colo Arturo Vidal es fotografiado durante el partido por la Supercopa 2025 contra Universidad de Chile disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, Chile. 14/09/2025 Javier - JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Santiago 11 Dic. (ATON) -

El histórico ex portero de Universidad de Chile volvió a arremeter contra el "king" y aseguró que el Cacique debería cortarlo, debido al pobre rendimiento que mostró. "Tendría que haber seguido la misma línea de Amor, Isla y Vegas. No fue ni más ni menos que ellos", sostuvo.

En Colo Colo comenzaron las definiciones de cara a la próxima temporada. El miércoles Blanco y Negro resolvió la continuidad del técnico Fernando Ortiz, mientras que jugadores como Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Óscar Opazo, no seguirán.

Uno que se refirió a la situación del Cacique fue Johnny Herrera, histórico ex portero de Universidad de Chile y quien volvió a arremeter contra Arturo Vidal. En ese sentido, el otrora golero aseguró que el cuadro albo debería cortar al "King", debido al pobre rendimiento que mostró en el conjunto de Macul.

"A Vidal le estás regalando un año de contrato, gratis, porque por rendimiento tendría que haber seguido la misma línea de Amor, Isla y Vegas. No fue ni más ni menos que ellos", reconoció en su rol de comentarista en TNT Sports.

"Por ejemplo Pavez, que tiene más historia que Vidal en Colo Colo, siendo capitán y todo, le tocó estar en el banco y lo respetó", añadió.

Además, agregó que Pavez "no le tocó la oreja al entrenador, no emitió declaraciones como las de Vidal. Y fue raro lo que pasó con Pavez".

Por último, Herrera avisó que en este fin de año, o incluso durante todo el 2026, el choque de Vidal con Ortiz podría ser mayor: "Conclusión, vamos a tener una buen teleserie".