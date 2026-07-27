Johnny Herrera y fichaje de Vozinha en Colo Colo: "Para mí es un acierto total"

Futbol, Universidad de Chile vs Everton Septima fecha, campeonato Nacional 2020. El jugador de Everton Johnny Herrera es fotografiado durante el partido de primera division disputado contra Universidad de Chile en el estadio Nacional de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 27 Jul. (ATON) -

El histórico ex portero de Universidad de Chile, en su rol de comentarista en TNT Sports, sorprendió y aplaudió el arribo del mundialista con Cabo Verde al Cacique.

Colo Colo remeció este mercado invernal con el fichaje de Vozinha, portero que destacó con Cabo Verde y se viralizó en el Mundial 2026.

Pese a que el arribo del africano genera dudas para algunos, debido a que tiene 40 años, Johnny Herrera, histórico ex arquero de Universidad de Chile, sorprendió y aplaudió la llegada del mundialista al Cacique.

"Para mí es un acierto total. El único lugar donde Colo Colo ha flaqueado en lo que va el año es por su arquero. Tiene potencial, biotipo, atajador, pero le falta un poco para ser el arquero de Colo Colo", recnoció el otrora meta en TNT Sports.

Además, Herrera se refirió a la ventaja que tiene el cuadro albo en el Campeonato Nacional: "Están a 12 puntos, perfecto, pero se vienen los clásicos, partidos importantes".

Consignar que Vozinha arribará este martes a Chile para realizarse los exámenes médicos para luego firmar contrato con Colo Colo.