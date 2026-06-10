Jonathan Villagra salió en defensa de Correa tras polémicos dichos

Futbol, Colo Colo vs Deportes Concepcion. Fecha 5, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Jonathan Villagra es fotografiado durante el partido de la Copa de la Liga contra Deportes Concepcion disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El zaguero de Colo Colo se refirió al complejo momento que vive el delantero argentino, quien arriesga un severo castigo después de cuestionar el arbitraje de Nicolás Gamboa. "Esperemos que pase como ha pasado otras veces", dijo el central.

Jonathan Villagra, defensa de Colo Colo, salió al paso de la polémica en la que se ha visto envuelto el delantero Javier Correa, quien arriesga una dura sanción después de cuestionar el arbitraje de Nicolás Gamboa en la derrota ante Huachipato por Copa de la Liga.

Tras el cotejo disputado el domingo, el argentino dijo que "este árbitro es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos caga, nos manda al muere siempre, siempre. Ya viene de hace años que nos manda al muere , pero bueno, tiene algo en contra de nosotros".

Luego de esto, el atacante tuvo que salir a pedir disculpas y ahora su compañero indicó que "es la opinión de él, cada uno tiene opiniones en diferentes circunstancias, pero no nos involucramos más. Ya se jugó y perdimos entonces dejamos el tema cerrado ahí".

Eso sí, el central remarcó que "esperemos que la situación de 'Javi' (Correa) pase como ha pasado otras veces, tiene su opinión, cada opinión es respetable, pero eso lo cerramos el otro día cuando terminó el partido y hoy el foco es Cobresal".

Por otra parte, el zaguero se refirió a su presente en el Cacique. "He ido de menos a más, he trabajado harto cuando más bajo he estado y hasta ahora, no he perdido el foco, también recibí la confianza del cuerpo técnico y mis compañeros", destacó.

Asimismo, el formado en Unión Española enfatizó que "el cuerpo técnico me ayudó con la confianza, para un jugador es todo la confianza del técnico y de los compañeros. En esos momentos que me ha costado, sentir el respaldo de ellos ayuda bastante, y el trabajo y la dedicación es fundamental para mí".

Finalmente, al ser consultado sobre sus opciones de llegar a la Selección chilena, Villagra puntualizó que "como jugador uno se proyecta y quiere estar en la selección, es lo normal, me tocó ver un poco de cada partido, en el primero nos tocó viajar a Concepción y en el segundo estábamos acá entrenando, entonces no lo seguí mucho pero siempre atento y obviamente uno trabaja para llegar allá, pero hoy por hoy el foco está acá en Colo Colo".