Jordhy Thompson y un mensaje potente sobre Colo-Colo

Futbol, Everton vs Colo Colo. Fecha 20, campeonato Nacional 2023. El jugador de Colo Colo Jordhy Thompson celebra su gol contra Everton durante el partido de primera division disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 06/08/2023 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jun. (ATON) -

El delantero suena como una de las opciones para reforzar a los Albos el segundo semestre

Los equipos ya miran el segundo semestre en la búsqueda de refuerzos, y Jordhy Thompson es una de las opciones que suena para recalar en Colo-Colo.

En el Cacique, los puestos que se analizan para afianzarlos como líderes del Campeonato Nacional dicen relación con un volante ofensivo, con características de conductor, y un extremo que vaya por las bandas.

Una de las opciones que se maneja es el canterano albo Jordhy Thompson, que milita en el Orenburg de Rusia, y que, en medio de los rumores de su llegada al equipo que adiestra Fernando Ortiz, se hizo presente en el partido en que Colo-Colo cerró la primera rueda del torneo frente a Cobresal.

Al ser requerido y consultado por los medios sobre esta opción, no quiso profundizar al respecto, pero dio luces de sus deseos al señalar de manera clara que "es increíble el amor que siento por el Colo", luego de lo cual agregó que no podía hablar más.

Una vez terminada la primera rueda del campeonato, los clubes chilenos tienen la opción de tres fichajes y, sin agregar más detalles, con esta declaración, Thompson abrió una puerta para su regreso a los pastos del Monumental.