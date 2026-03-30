Jordhy Thompson recibió premio a mejor jugador del mes en el Orenburg

Archivo - Chile.- Jordhy Thompson sueña con jugar en el Sevilla de España - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 30 Mar. (ATON) -

En sus redes sociales, el joven delantero chileno exhibió el galardón que obtuvo y agradeció el respaldo recibido.

Después de complicados meses, Jordhy Thompson vive un buen presente personal en el Orenburg de Rusia. De hecho, el joven delantero chileno recibió una distinción en el club.

El ex Colo Colo fue premiado como el mejor jugador del mes en la institución, luego de su destacado rendimiento en la Premier League de Rusia.

A través de sus plataformas digitales, el atacante nacional exhibió el galardón que obtuvo y agradeció el respaldo recibido.

"Feliz de recibir nuevamente el premio de mejor jugador del mes gracias a la gente de Orenburg", escribió el ariete en su cuenta oficial de Instagram.

Eso sí, pese al buen momento personal de Thompson, el Orenburg atraviesa un delicado momento en el fútbol ruso, debido a que se encuentra en zona de descenso, con 18 puntos.