Jordhy Thompson volvió a Rusia y no será refuerzo de Colo Colo

Archivo - Chile.- En medio de rumores sobre vuelta a Colo Colo, Thompson será castigado en Rusia - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 30 Jul. (ATON) -

El propio delantero confirmó que regresará al Oremburg, aunque manifestó su deseo de poder retornar al Cacique en 2027.

Parecía que Jordhy Thompson podía volver a Colo Colo en este mercado invernal de fichajes del fútbol chileno. Sin embargo, el joven delantero no regresará al Cacique y continuará en el Orenburg de Rusia tras no lograr destrabar su salida del club con el que tiene contrato hasta junio de 2027.

Es que el propio jugador de 21 años confirmó que por ahora no retornará al elenco de Macul y que retorna a Rusia para reintegrarse a su equipo y evitar problemas legales.

"Voy a cumplir contrato, como siempre lo quise. Tuve unos pequeños problemas, pero vamos a cumplir contrato y ver lo que pasa de acá a final de año. Estoy súper tranquilo, hice todo por mi parte, pero estoy bastante entusiasmado por aportar al equipo en Rusia y espero volver a hacerlo. Me consideran mucho, me tienen cariño, espero aportar desde donde sea. Voy a dar las explicaciones correctas. Estoy contento de ir para allá. Me voy solo, sin mi familia, por el tema de la visa", reconoció el atacante en diálogo con radio ADN.

Además, valoró el apoyo recibido por parte de los fanáticos albos: "El hincha de Colo Colo siempre me apoya, fui a ver al equipo al estadio y me recibieron con un enorme cariño. Espero algún día volver y demostrar la calidad de jugador que soy. No sé por qué me tienen tanto cariño, salí bastante mal de Colo Colo, pero di una buena impresión cuando jugué y espero devolver todo cuando más lo necesite el club".

Por último, Thompson manifestó su deseo de poder tener una mejor negociación de cara a 2027: "Siempre es una opción venir, amo al club. Si es a fin de año, vendré a aportar lo mejor, o cuando sea. Lo económico está en segundo plano, lo que me importa es el amor a Colo Colo".