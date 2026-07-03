Jorge Yunge descartó una candidatura a la presidencia de la ANFP

Futbol, Reunion Sifup junto a la ANFP. Sifup se reune con la ANFP en la Direccion del Trabajo en Santiago. 21/01/2025 Javier Salvo/Photosport Football, Reunion Sifup with ANFP Sifup meets with the ANFP at the Labor Directorate in - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Santiago 3 Jul. (ATON) -

El actual secretario general del ente rector del fútbol chileno manifestó su negativa para ser el sucesor de Pablo Milad. "Hoy día el foco mío es terminar el mandato", afirmó.

Uno de los nombres que sonaba con fuerza para suceder a Pablo Milad al mando de la ANFP era precisamente el secretario general del organismo, Jorge Yunge, quien ahora desechó esta posibilidad.

En entrevista con La Tercera, el dirigente desechó de llenó presidir tanto el ente de Quilín como la Federación de Fútbol de Chile. "No soy candidato a nada, ni hoy día ni mañana. Es una decisión que ya la tomé, la he meditado mucho, hay mucha gente que me lo ha pedido, pero no postularé a nada", afirmó.

En esa misma línea, el empresario maulino explicó que "tengo el conocimiento de lo que son las elecciones, de los clubes, de la liga. Con la experiencia de seis años en este directorio, más mi pasado como presidente y dueño de Rangers en algún momento, creo que tengo todas las capacidades. Pero no, no me presentaré".

"No quiero, ni me interesa ser presidente de la ANFP o de la Federación. Hoy día el foco mío es terminar el mandato acompañando a Milad y entregarle las llaves al que venga. Que se produzcan las elecciones de la ANFP y de la Federación, y que se separen como corresponde", complementó.

Por último, apuntando a la prensa, Yunge sostuvo que "ustedes han dicho muchas cosas, esto también cansa un poco y que lo traten de ensuciar a uno con cualquier tontera. Pero esto es parte del cuento y hay que tener el cuero de chancho".