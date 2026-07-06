José Luis Sierra extendió su contrato en el Al Wakrah del fútbol de Qatar

Futbol, Union Espanola vs Cobresal. Fecha 10, Liga de Primera 2025. El entrenador de Union Espanola Jose Luis Sierra es fotografiado durante el partido de primera division contra Cobresal disputado en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El club confirmó la renovación en redes sociales y con un video recordando el golazo que el chileno marcó por la Roja ante Camerún en el Mundial de Francia 1998.

Después de un amargo paso por Unión Española en la temporada pasada, José Luis Sierra volvió en marzo de este 2026 al extranjero para dirigir al Al Wakrah de la liga de fútbol de Qatar.

En el torneo local, el técnico chileno y su club terminaron en el séptimo lugar, aunque fueron semifinalistas en la Copa del Emir, donde cayeron en penales ante Al Gharafa.

Esa destacada camapaña le permitió al "Coto" renovar contrato con el elenco hasta 2027, tal como lo anunció la institución en redes sociales.

En la publicación, el Al Wakrah recordó con un video el golazo del ex volante con la Selección chilena ante Camerún en el Mundial de Francia 1998.

"Le mando un afectuoso saludo a toda la hinchada. Solo decirles que la historia sigue", expresó Sierra para confirmar su continuidad en el club.