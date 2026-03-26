José Luis Sierra volvería a dirigir en Medio Oriente

Futbol, Union Espanola vs Cobresal. Fecha 10, Liga de Primera 2025. El entrenador de Union Espanola Jose Luis Sierra es fotografiado durante el partido de primera division contra Cobresal disputado en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 26 Mar. (ATON) -

Tras su amargo paso por Unión Española en 2025, el "Coto" estaría cerca de convertirse en nuevo entrenador de Al-Wakrah, elenco que milita en la Qatar Stars League.

La última experiencia de José Luis Sierra como entrenador fue amarga. En la temporada 2025 el técnico tuvo una salida anticipada de la banca de una Unión Española que terminó desciendo a la Primera B.

Pero el "Coto" podría volver a dirigir y nuevamente en el extranjero y Medio Oriente. Es que en las últimas horas el medio catarí Bo7md dio a conocer que el mundialista con la Roja en Francia 1998 estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Al-Wakrah, elenco que milita en la Qatar Stars League.

El estratego nacional ya dirigió en Medio Oriente, en Arabia Saudita, cuyo último paso fue al mando de Al-Wehda antes de regresar a Chile al elenco hispano.

Además, dirigió al Al-Ittihad, conjunto con el que conquistó la Copa de Arabia Saudita en 2017 y Copa del Rey de Campeones en 2018. Su otro club en esa región fue Al-Tai.