José Miguel Insulza tras llegada a Azul Azul:"Lo primero es el tema del estadio"

Futbol, junta de accionistas de Azul Azul Junta de accionistas de Azul Azul, administradora de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul en La Cisterna para definir la Plana Ejecutiva de la sociedad anonima 28/04/2026 Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 30 Abr. (ATON) -

El flamante director de la concesionaria que administra a Universidad de Chile aseguró que el recinto propio es uno de los principales objetivos en la administración liderada por Cecilia Pérez.

El martes se realizó la Junta de Accionistas de Azul Azul donde Cecilia Pérez se convirtió en la nueva presidenta tras la salida de Michael Clark, mientras que el ingreso del ex ministro José Miguel Insulza fue la gran novedad en la nueva mesa directiva que se conformó.

El flamante director de la concesionaria que administra a Universidad de Chile aseguró que el estadio es uno de los principales objetivos en la administración liderada por Pérez.

"Lo primero es el tema del estadio. Luego, la relación entre Azul Azul y la Universidad de Chile, que no es todavía buena. Falta confianza y transparencia", expresó a ExAnte el ex parlamentario y otrora secretario general de la Organización de Estados Americanos.

Sobre el polémico proyecto fallido de la administración de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (Corfuch), sostuvo: "Hubo un montón de cuestiones raras, un estadio mecano que fueron a comprar, lo dejaron en una bodega y lo vendieron como fierro viejo".

Además, se refirió al impacto que le generó ver el crecimiento en infraestructura de la UC: "Cuando me invitaron al estadio de la UC recién inaugurado, la verdad es que me golpeó fuerte ver un estadio tan bonito, una tribuna atractiva y nosotros ni siquiera habíamos empezado a construir uno. Me dio un poco de envidia sana".