José Miguel Insunza es la gran novedad en nuevo directorio de Azul Azul

Futbol, junta de accionistas de Azul Azul Junta de accionistas de Azul Azul, administradora de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul en La Cisterna para definir la Plana Ejecutiva de la sociedad anonima 28/04/2026 Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 28 Abr. (ATON) -

Tras la renuncia de Michael Clark a la presidencia, hubo cambios en la mesa directiva de la concesionaria que administra al conjunto estudiantil.

La semana pasada cayó una bomba en Universidad de Chile, pues Michael Clark anunció su renuncia a la presidencia de Azul Azul, concesionaria que administra al cuadro estudiantil y a la que arribó en 2021.

Por eso, este martes se desarrolla una Junta de Accionistas en el Centro Deportivo Azul de La Cisterna y ya se eligió al nuevo directorio, el cual tiene tres rostros nuevos.

La gran novedad es que José Miguel Insulza, ex senador y canciller de la República, de 82 años y reconocido hincha de la U, pasó a integrar la mesa tras ser invitado por José Ramón Correa, quien hace semanas adquirió el paquete accionario que pertenecía a los Schapira.

En tanto, también se sumó Pablo Silva, ex director ejecutivo del club y quien fue mano derecha durante el periodo de Carlos Heller en la testera.

Otro que arribó fue Francisco Aylwin, hijo del ex presidente Patricio Aylwin, quien es periodista y conocido hincha del club.

Los nombres que salen son Clark, Juan Pablo Pavez y ahora el directorio vota para definir al nuevo presidente, que de no suceder nada extraño, sería Cecilia Pérez.

Este es el directorio Bloque Oficialista: Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva, Francisco Aylwin, Roberto Nahum.

En tanto, el Bloque Correa quedó así: José Ramón Correa, José Miguel Insulza.

Por su lado, el de la Casa de Estudios quedó con Andrés Weintraub y Héctor Humeres.