José Rojas: "Me gustaría ver a Lucas Assadi un año de corrido en la U"

Chile.- Aseguran que el A. Mineiro de Sampaoli va con todo por Lucas Assadi - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 23 Ene. (ATON) -

El histórico ex capitán y defensa de los azules se refirió a la posible partida del volante, gran figura de los estudiantiles.

Universidad de Chile podría sufrir una sensible baja en este inicio de temporada 2026 con la chance de que Lucas Assadi, una de las grandes figuras del club, parta al fútbol extranjero.

Uno que se refirió a esta situación fue José Rojas, histórico ex capitán y otrora defensa de los azules, quien manifestó su deseo de que el volante se pueda quedar más tiempo en los estudiantiles.

"A mí me gustaría verlo un año de corrido, que agarre minutos y que se equivoque. La idea es que él vaya afuera porque tiene condiciones", reconoció "Pepe" en conversación con radio Cooperativa.

"Pero sí, como recomendación que juegue este año, si su decisión es quedarse, para mí es extraordinario", añadió el ex seleccionado criollo.

En cuanto a los refuerzos que han llegado al conjunto universitario, como Juan Martín Lucero, sostuvo: "El 2025 estuvo al debe, ahora tiene tres delanteros de categoría. Va a estar difícil ganarse el puesto, pero ojalá que puedan encontrar rápidamente lo que quiere el técnico".

Consignar que José Rojas tendrá su partido de despedida del fútbol profesional el próximo jueves 29 de enero en el Estadio Nacional.