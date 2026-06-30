Joven arquero de Huachipato respondió a los elogios de Claudio Bravo

Futbol,Concepcion vs Huachipato Copa Chile 2026 El jugador de Huachipato Christian Bravo es fotografiado en el estadio Cap de Talcahuano. 24/06/2026 Marco Vazquez/PhotosportFootball, Concepción vs. Huachipato Chilean Cup 2026 Huachipato player - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 1 Jul. (ATON) -

Christian Bravo reaccionó con alegría a las palabras del histórico capitán de la Selección chilena, quien lo nombró como parte del futuro de la Roja.

Christian Bravo, joven portero que milita en Huachipato, expresó su alegría por los inesperados elogios que le dedicó el ex guardameta e histórico capitán de la Selección chilena, Claudio Bravo.

Es que tras participar en una actividad por los diez de años de la obtención de la Copa América Centenario, el ex hombre del FC Barcelona y Manchester City afirmó que "hay chicos con mucha proyección, chicos que lo están haciendo bien. Me gusta (Christian) Bravo también en Huachipato. Son chicos que tienen que seguir compitiendo y equivocándose".

Por su parte, el golero del cuadro acerero declaró a Octava Pasión que "me sorprendió, no lo esperaba. Es mi ídolo de la infancia, compartimos apellido, así que qué mejor que el capitán de Chile, que los llevó a la gloria, te de esas palabras de apoyo".

"Muy agradecido y que sea el inicio de algo muy lindo", sumó el cancerbero sobre los dichos del bicampeón de América con la Roja.

Es importante destacar que en la presente temporada Bravo ha disputado 16 partidos en el arco siderúrgico, recibiendo veinte goles y dejando su valla en cero en cinco oportunidades.