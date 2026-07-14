Juan Lara fue designado para le semifinal entre Argentina e Inglaterra

Chile.- Juan Lara llegará a los diez partidos en la Copa del Mundo - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 15 Jul. (ATON) -

El chileno cumplirá funciones de AVAR en lo que será su duodécima presencia en la actual Copa del Mundo.

El árbitro nacional Juan Lara fue designado por FIFA para decir presente en el choque de semifinales del Mundial entre Argentina e Inglaterra, sumando así su duodécimo encuentro en la cita planetaria.

El chileno, estuvo para el duelo de cuartos de final entre la Albiceleste y Suiza, fue escogido como AVAR, compartiendo cabina con el italiano Marco Di Bello (VAR) y la nicaragüense Tatiana Guzman.

Además, el compromiso contará con los estadounidenses Armando Villarreal y Joe Dickerson como SBVAR y SBAVAR, respectivamente.

En cancha el partido será dirigido por el norteamericano Ismail Elfath, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que los tanos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni oficiarán como cuarto y quinto juez.