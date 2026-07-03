Juan Lara llegará a los diez partidos en la Copa del Mundo

Futbol, O’Higgins vs Audax Italiano Fecha 8, Liga de primera 2026 El arbitro Juan Lara es fotografiado durante el partido de la liga de primera entre O’Higgins contra Audax Italiano disputado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Jul. (ATON) -

El réferi nacional fue designado por FIFA para estar en el VAR del choque de octavos de final entre Paraguay y Francia, programado para mañana.

El árbitro nacional Juan Lara sumará este sábado su décima presencia en la Copa del Mundo de Norteamérica, asistiendo al choque de octavos de final entre Paraguay y Francia.

Como ha sido habitual a lo largo de la competición, FIFA designó al chileno para cumplir funciones como VAR, estando acompañado por el italiano Marco Di Bello (AVAR) y el estadounidense Joe Dickerson (SVAR).

El cuerpo arbitral en cancha estará comandado por el uzbeko Ilgiz Tantashev, quien tendrá a sus compatriotas Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin como asistentes, mientras que los cataríes Abdulrahman Al Jassim y Taleb Al Marri serán el cuarto y quinto colegiado, respectivamente.

Es importante consignar que Lara estuvo ayer en el rol de SVAR para el enfrentamiento de dieciseisavos donde Suiza derrotó a Argelia por 2-0.