Juan Martín Lucero interesa a un viejo conocido

Futbol, Cobresal vs Universidad Chile Fecha 12, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Chile Juan Martin Lucero, es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio El Cobre en El Salvador, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 1 Ago. (ATON) -

El delantero de la U estaría en la mira de un equipo grande de Argentina.

Juan Martín Lucero llegó este año a Universidad de Chile como gran apuesta ofensiva.

El delantero argentino dejó Fortaleza de Brasil para volver a Chile, pero su paso ha sido de menos impacto de lo pensado: lleva sólo tres goles y sólo uno de ellos, el convertido a Universidad Católica, fue decisivo para que la U asegurara una victoria importante.

Lucero hoy, en los hechos, no es titular en el equipo que dirige Fernando Gago. El dueño en su puesto es Eduardo Vargas quien sí ha respondido a su fama de goleador.

Por ello es que no es raro que Lucero ya empiece a mirar alternativas para emigrar. Y según la prensa argentina ya hay un club interesado en sus servicios: Independiente de Avellaneda.

No es extraño. El DT de los Diablo Rojos es Gustavo Quinteros, quien conoce a Lucero ya que lo dirigió en Colo Colo en 2022 donde el atacante argentino fue figura.}Por el momento hay dos trabas para iniciar conversaciones formales.

La primera es que Independiente pretende que haya una prórroga en el cierre de mercados pases para poder realizar incorporaciones, algo que la AFA aún no ha decidido.

La segunda es que Universidad de Chile e Independiente no tienen buenas relaciones institucionales después de los hechos de violencia que se produjeron el año pasado en Buenos Aires en el marco de un partido por la Copa Sudamericana.

De cualquier manera, Lucero y Quinteros están a la espera