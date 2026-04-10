Futbol, Presentacion Jugador Universidad Catolica El jugador de Universidad Catolica Bernardo Cerezo, durante su presentacion en la Sala de Prensa del Claro Arena en Santiago, Chile. 6/01/2026 Diego Martin/Photosport Football, Universidad Catolica - Diego Martin /Photosport

Santiago 10 Abr. (ATON) -

El actual timonel, a través de una carta, dio a conocer que no seguirá en la testera de Universidad Católica luego de 10 años al mando del club.

Se viene el fin de una era en Universidad Católica. Es que Juan Tagle anunció que dejará la presidencia de Cruzados después de diez años al mando del cuadro de la franja.

El timonel del conjunto precordillerano publicó este viernes una carta dirigida a los hinchas del elenco estudiantil, en la cual explicó su decisión.

"Con mucha emoción y sentido de responsabilidad, quisiera anunciarles que luego de un proceso de reflexión personal y familiar, he tomado la decisión de no presentarme a la elección de directorio de la Sociedad, que se llevará a cabo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 20 de abril próximo", sostuvo el mandamás de la UC en la misiva.

"De esta manera, luego de haber participado por 16 años en el directorio de Cruzados, incluyendo 10 años como presidente, a partir de la fecha señalada dejaré de ser presidente de Cruzados y miembro de su directorio", añadió el abogado.

Además, le dejó un mensaje a quienes integren el nuevo directorio de Cruzados: "Les deseo el mayor de los éxitos a quienes liderarán este nuevo período. Su gestión será clave para continuar fortaleciendo esta institución, y contarán siempre con mi apoyo".

"Me despido con gratitud, orgullo y un profundo cariño por esta institución. Nunca soñé siquiera que tendría el privilegio de dirigir al club de mis amores por tantos años, y no me queda más que agradecer a Dios por habérmelo permitido. ¡Gracias a la vida por ser cruzado!", sentenció Tagle.