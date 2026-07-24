Juani Díaz asegura que la UC dará pelea en los tres torneos que afrontará

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad Catolica. Fecha 11, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Juan Ignacio Diaz es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Universidad de Chile disputado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Jul. (ATON) -

Los Cruzados vuelven a la competencia este sábado cuando reciban a Deportes La Serena

El segundo semestre viene cargado de partidos para la Universidad Católica, que tomará parte de tres competencias, y aunque pueda parecer un calendario exigente, el defensor Juan Ignacio Díaz asegura que están preparados para dar pelea en todos los frentes.

La agenda de partidos comenzará este sábado con el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde los Cruzados recibirán en el Claro Arena a Deportes La Serena.

Para Juani Díaz, el receso que tuvieron le vino muy bien al plantel de la Franja: Nos sirvieron para descansar y ahora se nos viene un partido muy importante y creo que ya estamos preparados para afrontarlo .

Las expectativas del defensor son optimistas dada la buena temporada que están teniendo: Ahora nos toca pelear los tres frentes. Yo creo que hay equipo para afrontar todo este semestre. Creo que el equipo está muy bien y vienen partidos muy importantes . Y por lo mismo esperan replicar los resultados positivos que han logrado: Sí, mantener ese ritmo, ese ritmo de juego que veníamos haciendo. Creo que lo estábamos haciendo muy bien y no tengo duda de que lo vamos a seguir haciendo porque este grupo de jugadores cada vez quiere seguir mejorando, quiere seguir consiguiendo cosas y creo que lo estamos haciendo muy bien .

A menos de un mes de afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, Díaz prefiere priorizar lo que tienen más a mano, que es la competencia local: Primero creo que hay que hacer un buen papel en el torneo. Son partidos muy difíciles. Nos queremos acercar a Colo-Colo que está a 10 puntos y estamos enfocados en el torneo y después, cuando toque la Copa Libertadores, creo que va a ser un lindo desafío para nosotros y ojalá que podamos pasar de fase .

Por esa misma meta que se ponen de recortar distancia a los Albos, Juani Díaz le dan gran relevancia al reestreno en el campeonato de Primera División frente a La Serena. Es muy importante y más que nada para la confianza, para lo que viene ahora. Va a ser un partido muy duro. Ellos juegan muy bien, son agresivos. Por suerte, ya pudimos trabajar en la semana y sabemos bien lo que hacen. También lo importante es saber lo que vamos a hacer nosotros y estamos muy confiados con eso .

El duelo de Cruzados y Papayeros en la precordillera metropolitana se disputará este sábado 25 de julio a contar de las 20:00 horas y será dirigido por José Cabero.