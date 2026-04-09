Jueces chilenos fueron convocados para el Mundial 2026

Futbol, Universidad Catolica vs Palestino Fecha 8, Liga de Primera 2026. El arbitro asistente durante un partido de la liga de primera division entre Universidad Catolica y Palestino realizado en el estadio Claro Arena de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 9 Abr. (ATON) -

El referato nacional tendrá cuatro representantes en la cita planetaria que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a que la Selección chilena no logró clasificar al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, de igual forma nuestro país tendrá representación.

Es que este jueves se dio a conocer la lista de árbitros que estarán presentes en la cita planetaria y aparece el juez chileno Cristian Garay.

Según dio a conocer radio ADN, el réferi criollo viajará a suelo norteamericano junto a los asistentes nacionales Miguel Rocha y José Retamal.

Además, el juez Juan Lara fue incluido en la nómina de quienes estarán en el VAR para la Copa del Mundo 2026.

Consignar que Enrique Osses fue el último chileno que se desempeñó como árbitro principal en un Mundial adulto, cuando en Brasil 2014 dirigió los cotejos de Costa de Marfil frente a Japón y el de Italia ante Costa Rica.