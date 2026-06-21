El juez chileno Cristián Garay volverá a ver acción en el Mundial

Chile.- Roberto Tobar alabó el debut mundialista de Cristian Garay - PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

Santiago 21 Jun. (ATON) -

El referí nacional integrará nuevamente un equipo arbitral en la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta vez como cuarto juez en un duelo clave de la fase de grupos.

El árbitro chileno Cristián Garay volverá a tener presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El juez nacional fue designado como cuarto árbitro para el encuentro entre República Checa y México, programado para este miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El compromiso, válido por la tercera y última fecha del Grupo A, está programado para las 21:00 horas de Chile y podría resultar decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones en el certamen.

La representación chilena en el encuentro no se limitará a Garay. José Retamal también fue designado para el partido y cumplirá funciones como árbitro asistente de reserva, permaneciendo disponible ante cualquier eventualidad que afecte a los integrantes de la terna principal.

El equipo arbitral estará encabezado por el argentino Yael Falcón Pérez, quien contará con la colaboración de sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como jueces asistentes.

Cabe recordar que Garay ya tuvo participación como árbitro principal en la goleada de Canadá sobre Qatar por 6-0. Un encuentro que estuvo marcado por varias incidencias, entre ellas un penal inicialmente sancionado que posteriormente fue rectificado por el VAR debido a que la infracción ocurrió fuera del área, además de dos expulsiones en el conjunto qatarí y la grave lesión sufrida por el canadiense Ismaël Koné, quien terminó con una fractura de tibia.

Según cifras difundidas por medios internacionales, los árbitros que participan en el Mundial 2026 reciben una remuneración base, a la que se suman pagos por partido. En ese contexto, un juez principal percibe cerca de 5.000 dólares por encuentro, mientras que un cuarto árbitro recibe alrededor de 2.500 dólares por cada designación.