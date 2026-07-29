Jugador de Huachipato recibió 4 fechas de castigo por duro altercado con árbitro

Futbol, Huachipato vs Cobresal Decimosexta fecha, campeonato Nacional 2026. El arbitro Hector Jona es fotografiado durante el partido de primera division entre Huachipato vs Cobresal disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 25/07/2026 Eduardo - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 29 Jul. (ATON) -

El volante uruguayo Kevin Altez conoció este miércoles su sanción después del tenso episodio donde intentó darle un cabezazo al juez Héctor Jona durante el duelo del pasado sábado ante Cobresal.

Kevin Altez arriesgaba una dura sanción por su altercado con el árbitro Héctor Jona durante el partido de Huachipato ante Cobresal del pasado sábado por el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

El volante uruguayo del cuadro acerero fue expulsado por el juez tras un tenso momento donde pareció que el jugador le propinaba un cabezazo en la nariz, aunque después el informe arbitral descartó contacto físico.

En el documento, el juez detalló: "Quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo".

Y el mediocampista charrúa conoció este miércoles su castigo. El Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio cuatro fechas de suspensión al futbolista.

Debido a esto, Altez se perderá los próximos duelos de Huachipato ante Universidad de Chile, Everton, Palestino y Deportes Limache.