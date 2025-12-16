La U jugaría en Perú y Colo Colo haría pretemporada en complejo del Sifup

Futbol, Deportes Iquique vs Universidad de Chile. Fecha 30, Liga de Primera 2025. Los jugadores de Universidad de Chile posan a los fotografos antes del partido de primera division disputado en el estadio Tierra de Campeones de Iquique, - ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

Santiago 16 Dic. (ATON) -

Los dos clubes denominados grandes del país ya se alistan para iniciar sus trabajos de cara a la campaña 2026 del fútbol chileno.

Terminó la temporada 2025 del fútbol chileno, por lo que los clubes ya comienzan a afinar los últimos detalles para preparar la siguiente campaña con los respectivos amistosos de verano.

En el caso de Universidad de Chile, los azules podrían salir al extranjero y disputar un partido en Perú. Es que según medios de ese país, el conjunto laico es uno de los posibles rivales de Universitario de Lima para la "Noche Crema", que tiene una fecha tentativa para el 26 de enero, sólo días antes del inicio del Campeonato Nacional 2026.

En ese sentido, el periodista peruano Tavo Serpa aseguró en redes sociales: "Está avanzado con la U de Chile para que sea el rival de la Noche Crema 2026, además la fecha del evento se movería para el lunes 26 de enero, dependiendo de la validación de las autoridades".

En tanto, Colo Colo, a diferencia de este 2025, no se movería de la capital para realizar su pretemporada. Esto porque de acuerdo al medio partidario Dale Albo, el Cacique arrancará con sus trabajos el viernes 2 de enero, con el arribo de los futbolistas hasta la Clínica MEDS, donde se realizarán las evaluaciones de rigor.

En lunes 4, el plantel se trasladaría hasta la comuna de Pirque, al Complejo del Sifup para desarrollar sus entrenamientos y quedarse en el hotel que posee el recinto durante una semana.

Los trabajos se extenderían hasta el domingo 11 de enero y según el citado medio, la decisión del club, se debe a las comodidades y el nivel de las canchas, que se encuentran bien mantenidas. Después de eso, el conjunto albo volvería al estadio Monumental previo al viaje a Uruguay para jugar amistosos.