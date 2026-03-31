Justo Giani y ausencia de hinchas de Boca en el Claro Arena: "Por algo será"

Futbol, Deportes Cobresal vs Universidad Catolica Fecha 3, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad Catolica Justo Giani, centro, celebra tras marcar un gol contra Deportes Cobresal durante un partido copa de la liga disputado en el estadio El - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 31 Mar. (ATON) -

El delantero de la UC se refirió a la polémica determinación de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de que el duelo del próximo 7 de abril, por el estreno en la fase grupal de Copa Libertadores, se dispute sin hinchas visitantes en el Claro Arena.

Universidad Católica se reencontró con el triunfo en la Copa de la Liga al vencer por 3-1 a Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador.

Tras el cotejo, el delantero argentino Justo Giani valoró la victoria, considerando que es complicado jugar en el recinto nortino.

"Es una cancha complicada en la altura. Veníamos de perder, era importante terminar estos tres partidos ganando, nos queda definir con dos partidos de local. En líneas generales fue un buen partido", expresó el atacante trasandino.

Además, se refirió a la polémica determinación de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de que el duelo del próximo 7 de abril ante Boca Juniors, por el estreno en la fase grupal de Copa Libertadores, se dispute sin hinchas visitantes en el Claro Arena.

"Hubiese sido lindo, pero yo creo que por algo será que no lo hacen. Nosotros estamos pensando en Palestino. Ojalá que cuando vayamos para allá podamos llevar gente, que es súper importante, pero no estamos tan enfocados en eso", sostuvo el ariete.