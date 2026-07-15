Justo Giani conoció su castigo por su expulsión ante San Luis por Copa Chile

Futbol, San Luis vs Universidad Catolica Fecha 6, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad Catolica, Justo Giani, durante el partido de la Copa Chile contra San Luis realizado en el Estadio Lucio Farina, en Quillota, Chile. 6/7/2026 Sebastian - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 15 Jul. (ATON) -

El delantero de Universidad Católica recbió tarjeta roja, por doble amarilla, en la goleada que sufrió el cuadro cruzado ante el elenco "canario".

Universidad Católica vivió una pesadilla el fin de semana pasado. El cuadro cruzado sufrió una goleada por 4-0 en su visita a San Luis de Quillota, por la última fecha de la fase grupal de Copa Chile, y la expulsión de Justo Giani.

El delantero argentino del conjunto de la franja vio la tarjeta roja por dobel amarilla, a los 74 minutos, tras cometer una infracción ofensiva sobre Pablo Millán.

El juez del compromiso, Manuel Vergara, detalló en su informe que el ariete realizó una entrada temeraria y golpeó con el hombro el rostro de su rival.

El atacante del elenco precordillerano conoció su castigo, pues el Tribunal de Disciplina lo sancionó con un partido de suspensión.

De esta manera, Justo Giani se perderá el partido de ida de octavos de final de la Copa Chile que dispute Universidad Católica.