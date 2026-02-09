Justo Giani:"Necesitábamos el triunfo y estos partidos de local son importantes"

Futbol, Universidad Catolica vs Deportes Concepcion. Fecha 2, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Justo Giani celebra tras marcar un gol contra Deportes Concepcion durante el partido de primera division disputado en el estadio Claro - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 9 Feb. (ATON) -

El delantero argentino de Universidad Católica valoró la victoria ante Deportes Concepción, la primera en este Campeonato Nacional 2026.

Universidad Católica sumó su primer triunfo en el Campeonato Nacional, después de vencer el domingo por 2-0 a Deportes Concepción en el Claro Arena.

Tras la victoria, Justo Giani, quien fue una de las figuras en los cruzados y anotó ante los penquistas, valoró el esfuerzo del equipo y manifestó su optimismo de cara al futuro.

"Contento, más que nada por la victoria. La necesitábamos y estos partidos de local son muy importantes. El equipo hizo un esfuerzo tremendo. A medida que nos vayamos encontrando de a poco, vamos a ir mejorando", expresó el delantero argentino.

Sobre su buen presente goleador, tras marcar tres tantos en sus últimos cuatro encuentros, sostuvo: "Uno trabaja para eso y, por suerte, estoy convirtiendo. Me gusta llegar al área y vengo de una buena seguidilla. La realidad es que voy a jugar donde me pida el técnico. Por características me cuesta un poco más por banda en el mano a mano, pero si el entrenador lo necesita, voy a rendir de la misma manera".

Por último, Giani comentó su experiencia tras su primer partido en el Claro Arena: "Muy contento por el marco y por la gente, fue muy impresionante. Ojalá podamos hacernos siempre fuertes de local".