El karate no para de dar alegrías a Chile

SANTIAGO, CHILE - NOV 05: Barbara Rodrigues de Brasil en action contra Skylar Lingl de Estados Unidos en karate femenino -68kg semifinal en el Centro de deportes de contacto durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023 el 05 de Noviembre en Santiago, - FELIPE POGA/SANTIAGO 2023 via PH

Santiago 19 Jul. (ATON) -

El seleccionado nacional tomó parte de un destacado torneo en México

La selección chilena de karate, fiel a su tradición de éxitos, le dio a nuestro país nuevas alegrías en un destacado campeonato que se disputó en México.

Una disciplina que ha tenido a campeones del mundo o números uno del ranking planetario como es el caso de Rodrigo Rojas, Valentina Toro y Dvid Dubó, es animadora permanente por parte de nuestro país en eventos internacionales.

En Guadalajara se realizó un torneo Serie A, campeonato de los más destacados por la Federación Mundial de Karate, donde Antonella Navarro logró medalla de plata en la categoría de 68 kilos, y Magdalena Godoy, quien fue número uno del mundo a nivel juvenil, ganó la presea de bronce en los 50 kilos.

Para el representativo nacional, uno de los grandes desafíos de esta temporada son los Juegos Suramericanos, que en su edición número 13 se llevarán a cabo en Santa Fe, Argentina, entre el 12 y 26 de septiembre del presente año.