Kuscevic encabeza a los chilenos que hoy vuelven a las canchas en la MLS

Futbol, Chile vs Ghana Copa Kirin 2022 El jugador de la seleccion chilena Benjamin Kusevic es fotografiado durante el partido de la Copa Kirin contra Ghana disputado en el estadio Suita de Osaka, Japon. 14/06/2022 Naoki Morita/Aflo/Photosport Football, - Naoki Morita/Aflo/Photosport

Santiago 16 Jul. (ATON) -

La competencia estadounidense retoma sus partidos esta jornada con equipos donde militan futbolsitas nacionales

Aun cuando el Campeonato Mundial de Fútbol no termina, la Major League Soccer (MLS) retomará sus competencias este jueves 16 de julio con varios equipos donde militan futbolistas chilenos.

Luego de dos meses de receso a raíz de la cita máxima del balompié que se disputa en Norteamérica, el torneo retoma sus partidos con cuatro compromisos en el Saputo Stadium de Montreal, Canadá.

El duelo que se realizará a contar de las 19:30 horas de nuestro país medirá al elenco local, donde milita el arquero Thomas Gillier, contra el Toronto FC, que anunció a Benjamín Kuscevic como titular de la defensa.

Ambos equipos están en la medianía de la tabla de la Conferencia Este. El Montreal marcha undécimo, mientras que "The Reds" está 13º.

El otro lance con chilenos en el terreno de juego será el que mida al Seattle Sounders y al Portland Timbers, de Felipe Mora y Alexander Aravena, que se disputará a contar de las 21:30 horas. Estos elencos pertenecen a la Conferencia Oeste, donde están posicionados en el sexto y 13º lugar, respectivamente.