Kuscevic y nuevo DT de la Roja: "Córdova es el perfil que deberían buscar"

Santiago 17 Nov. (ATON) -

La Selección chilena comenzó con el pie derecho su gira por Rusia, pues derrotó el sábado por 2-0 al combinado dueño de casa en Sochi, en su primer amistoso en esta fecha FIFA de noviembre.

Este lunes el defensa nacional Benjamín Kuscevic analizó el desempeño que tuvo el conjunto criollo y destacó el cómo conformaron la zaga junto a Iván Román y Guillermo Maripán.

"Iván hizo un muy buen partido, tiene muchas condiciones. A Guillermo lo conozco hace muchos años. Entrenamos hace un tiempo de esa forma. Independiente de la edad de cada uno, teníamos claro lo que teníamos que hacer", resaltó el zaguero del Fortaleza de Brasil en conferencia de prensa.

Sobre el cotejo de este martes ante Perú, sostuvo: "Siempre ha sido un rival directo para nosotros, por toda la historia que hay. Más allá de que las estadísticas no juegan, cada partido lo tomamos como una final".

Además, valoró el trabajo con el cuerpo técnico de Nicolás Córdova: "Nos hemos ido adaptando a las ideas que tiene el Nico. A nosotros nos sirve mucho más entrenar de esa manera, estar más preparados. Cuando tú tienes más información para el partido, se te hace más fácil. Mientras más trabajas lo que tienes que hacer, se te da de mejor forma. Han aparecido jugadores jóvenes, los de procesos anteriores seguimos con las mismas ganas del primer día. Estamos muy contentos con él".

Por último, consultado sobre quien debería ser el próximo entrenador de la Roja, comentó: "Estamos abiertos a recibir a la persona que la federación diga. Han estado presentes en los entrenamientos del Nico y creo que ese es el perfil que deberían buscar".