Se lamenta Colo Colo: Javier Correa se lesionó y será al menos por un mes

Futbol, Colo Colo vs Audax Italiano Fecha 30, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Javier Correa, centro, es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Audax Italiano disputado en el estadio Monumental de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Mar. (ATON) -

El Cacique recibió una mala noticia después de que el delantero sufriera un desgarro durante el entrenamiento de este martes.

Colo Colo logró recuperar el liderato del Campeonato Nacional 2026 tras vencer en la noche del lunes a Huachipato en el estadio Monumental, por el cierre de la séptima fecha.

Sin embargo, la felicidad no puede ser total en el Cacique, debido a que este martes recibieron una mala noticia con la grave lesión de un delantero.

Según dio a conocer esta tarde radio ADN, el atacante argentino Javier Correa sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha durante el entrenamiento de esta jornada.

De acuerdo a la emisora, tras someterse a chequeos médicos, se estima que el ariete trasandino será baja en el cuadro albo por cuatro semanas.

Además, se trataría de una dolencia en la misma zona que lo dejó fuera del pasado encuentro ante O'Higgins unas fechas atrás.