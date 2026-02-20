"Es lamentable que Almeyda haya tenido esta cantidad de fechas de suspensión"

Archivo - Chile.- "A. Madrid es un club más poderoso, pero no significa que no salgamos a ganar" - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 20 Feb. (ATON) -

Manuel Pellegrini, técnico chileno del Betis, solidarizó con el entrenador del Sevilla, quien recibió una durísimo castigo de siete fechas.

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, recibió hace días una durísima sanción de siete fechas de suspensión

Matías Almeyda en la banca de aquel duelo. El entrenador argentino recibió una durísima sanción de siete fechas por un entrevero con el árbitro Iosu Galech después que el juez lo expulsara.

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Betis, fue consultado por el duro castigo que recibió el "Pelado" y solidarizó con él.

"Como todo colega de profesión, es lamentable que haya tenido esta cantidad de fechas de suspensión. Pero no es mucho más lo que me puedo pronunciar", expresó el "Ingeniero" en conferencia de prensa.

Además, el estratego nacional manifestó su inquietud y por dos jugadores que están lesionados que podrían perderse el derbi del próximo 1 de marzo frente al Sevilla.

"Lo de Isco lo contesto igual que lo de Amrabat: son lesiones que a medida que evolucionan se miden los aumentos de carga. No son como la rotura de un tendón o un desgarro. Son cartílagos y tienen variaciones, es difícil poner una fecha, igual que Amrabat".

Consignar que el Betis de Pellegrini recibirá este sábado 21 de febrero al Rayo Vallecano, desde las 12:15 horas chilena.