El lamento y autocrítica de DT de O'Higgins por eliminación en Copa Libertadores

Chile.- DT de O'Higgins y triunfo ante Tolima: "No pudimos ampliar la diferencia" - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Mar. (ATON) -

Lucas Bovaglio analizó la derrota frente a Deportes Tolima en Colombia que dejó al cuadro celeste sin poder meterse en la fase grupal del torneo continental.

Pese a llegar con una mínima ventaja, O'Higgins no logró avanzar a la fase grupal de la Copa Libertadores. Es que el cuadro celeste cayó por 2-0 frente a Deportes Tolima en Colombia, que revertió la llave por un global de 2-1.

Tras esta derrota, el conjunto rancagüino tendrá como premio de consuelo ir a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Después del cotejo, el técnico del Capo de Provincia, Lucas Bovaglio lamentó el agónico segundo gol del equipo cafetalero, al expresar: "La estrategia no falló mucho en cuanto a lo que habíamos trabajado en la previa. Las situaciones más claras de Tolima fueron de contraataque. El 2-0 viene de un tiro de esquina a favor nuestro y nos agarran mal parados. Aprovecharon distracciones que a este nivel no se deben cometer. Las que tuvimos a favor, que no fueron muchas, no pudimos cristalizarlas en el arco rival".

Además, añadió: "Las modificaciones obligadas condicionaron el desenlace del partido. Queríamos otro cierre en cuanto a los intérpretes, pero hicimos cambios obligados".

Por último, Bovaglio expresó: "Creíamos que lo que nos iba a complicar de Tolima era su ADN: esa posesión de pases, a veces intrascendentes, que suelen tener. Sin embargo, ante ese dominio, el equipo no sufrió. De hecho, por cómo se estaba dando el desenlace, entendía que el partido terminaría inevitablemente en la instancia de penales".