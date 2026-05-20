El lamento de Brayan Cortés tras quedar fuera de la final del fútbol argentino

Archivo - Chile.- Argentinos Jrs. dijo adiós a la Libertadores con Cortés y Morales protagonistas - CATON BRITOS/FOCOUY/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 20 May. (ATON) -

El portero chileno y Argentinos Juniors se inclinaron frente a Belgrano mediante lanzamientos penales en las semifinales de la Liga Profesional.

Se acabó el sueño de Brayan Cortés e Iván Morales de ir con Argentinos Juniors por el título del torneo trasandino. El cuadro de los chilenos quedó eliminado en las semifinales del certamen tras empatar a 1 frente a Belgrano y luego caer por 4-3 en la definición por penales.

El portero nacional pudo ser la figura en la tanda desde los doce pasos, al atajar los dos primeros tiros de su rival. Sin embargo, sus compañeros no estuvieron a la misma altura y fallaron sus remates.

Tras el cotejo, el ex golero de Colo Colo lamentó la eliminación de su equipo y publicó en su cuenta de Instagram: "No era el resultado , pero estoy orgulloso del equipo, de cada uno de los integrantes staff, área médica, cuerpo técnico todos intentamos dar lo mejor".

Además, añadió que "esto aquí no para, seguiremos en búsqueda de la gloria como lo merecemos, trabajar, creer y seguir para adelante, siempre fuerte y unidos".

Consignar que la gran final de la Liga de Primera del fútbol argentino será entre sorprendente Belgrano y River Plate de Paulo Díaz.