El lamento de Gary Medel pese a los logros de la Generación Dorada

Futbol, Homenaje ganadores Copa America Centenario 2016 Ceremonia de homenaje de la Federacion de Futbol de Chile a los ganadores de la Copa America Centenario 2016 realizado en el Complejo Deportivo Juan Pinto Duran de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jul. (ATON) -

Al margen de las dos Copas América conquistadas con la Selección chilena, el "Pitbull" afirmó que "pudimos haber hecho algo más". De todas maneras, se mostró más que conforme con su etapa en la Roja.

El histórico defensa nacional Gary Medel hizo una inesperada reflexión sobre su paso por la Selección chilena con la cual conquistó dos títulos de Copa América, siendo parte fundamental de la denominada Generación Dorada.

En conversación con el podcast Suenan Los Bombos, publicado en el canal oficial de Universidad Católica, el zaguero aseguró que al margen de los inéditos logros que obtuvieron con la Roja "pudimos haber hecho algo más".

De todas maneras, el "Pitbull" afirmó que "es parte de y mucho más en las selecciones. Es súper difícil ganar algo en la selección y por todo lo que conseguimos estoy muy feliz".

Al mismo tiempo, el oriundo de Conchalí remarcó que "soy feliz con lo que hice en la selección; lo que hice no es menor. Soy el segundo jugador con más partidos. Estoy muy orgulloso de lo que hice y de todo lo que ganamos. Llegamos a una final de Copa Confederaciones que, por poquito, no la ganamos. Es una felicidad enorme que tengo".

El experimentado futbolista también repasó sus primeros pasos en la UC e hizo una comparación con lo que se encontró en su regreso a la institución en 2025. "Ahora (los juveniles) tienen muchas más oportunidades que antes. Era mucho más difícil llegar a un plantel y si tenías minutos era porque eras bueno. Ahora hay más oportunidades y si las tienen, bien por ellos", afirmó.

En esa misma línea, Medel sostuvo que "antes para entrar a la ducha tenías que pedirle permiso a los más grandes, tenías que ducharte último; ahora los ves dentro del jacuzzi como si estuvieran en la piscina, los tiempos han cambiado. Yo el año pasado les prohibía mucho entrar al jacuzzi, me gusta que se lo ganen".