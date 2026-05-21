Lapidarias críticas a Paulo Díaz tras empate de River en Sudamericana

Archivo - Chile.- "Las ofertas por Paulo Díaz no eran suficientes para dejarlo salir de River" - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 21 May. (ATON) -

La prensa argentina apuntó tanto a la responsabilidad del chileno en el gol de Red Bull Bragantino como a su evidente falta de ritmo después de haber estado más de un mes y medio sin ver acción.

El defensa nacional Paulo Díaz fue blanco de lapidarios cuestionamientos por su desempeño en el empate a uno entre River Plate y Red Bull Bragantino por Copa Sudamericana, partido que marcó su regreso a la acción en el cuadro argentino por primera vez desde inicios de abril, cuando sumó minutos ante Blooming.

Desafortunadamente para él su retorno no salió como esperaba. Su falta de ritmo fue evidente, más aun considerando la lesión que sufrió en este periodo sin jugar, y además le ganaron por aire en el tanto del combinado brasileño, razones por las cuales recibió durísimas críticas de la prensa trasandina.

"Pésimo partido. ¿Quién lo hubiera dicho? A los pelotazos sin destino, las salidas cancheras sin criterio, la desidia en la marca y su desorden constitutivo que destartala cualquier defensa, le agregó un saltito sin ganas en el área que terminó en el gol de los brasileños. Un partido, otro más, que debería ser el último con esta camiseta", lanzó sin piedad TyC Sports, junto con calificar al zaguero con un dos.

Misma nota le otorgó Bolavip, portal que acusó al central de estar "extremadamente falto de ritmo y se notó. Pobrísima actuación del chileno, que estuvo realmente endeble e inseguro de principio a fin, con y sin pelota. Además, dejó cabecear con total tranquilidad a Alix Vinicius en el gol de Bragantino".

Una opinión similar entregó el medio partidario River el Más Grande. "Se lo vio inseguro con la pelota en los pies y erró algunos pases a pesar de no sufrir demasiado en los duelos. Vinicius le ganó con facilidad por arriba en el gol de Bragantino", precisaron, además de evaluar al formado en Palestino con un tres.

La Página Millonaria, en tanto, matizó su responsabilidad en el gol del rival, aunque remarcó que "lo rodea un aura negativa y derrotista que mal predispone a los hinchas. Intentó algunos pases profundos desde campo propio y nada más. No la pasó bien con José Herrera en el complemento y salió en varias jugadas de su zona de confort. De nuevo apareció en una foto del gol rival, no sumó puntos pensando en lo que viene".