Lateral de Coquimbo: "Lo más sensato sería suspender el partido ante UdeConce"

Futbol, Coquimbo Unido vs Cobresal Fecha 8, Liga de primera 2026. El jugador de Coquimbo Unido Juan Cornejo, derecha, disputa el balon contra Benjamin Valenzuela de Cobresal durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio Francisco - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 21 Jul. (ATON) -

Juan Cornejo pidió a la ANFP suspender el duelo de este sábado ante el Campanil, por el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional, debido a la catástrofe que se vive en la zona por el sistema frontal.

El sistema frontal que afecta al país ha dejado una catástrofe en la Región de Coquimbo, con miles de damnificados. Y el plantel de Coquimbo Unido no ha quedado ajeno.

Es que Juan Cornejo, lateral del cuadro "pirata" aseguró que no han podido entrenar de forma normal, por lo que pidió que la ANFP suspenda su partido de este sábado ante Universidad de Concepción en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

"Ha sido terrible estos días. Hoy (lunes) no entrenamos. La semana pasada entrenamos hasta el viernes producto de las lluvias", comenzó diciendo en conversación con Redgol.

"(Desde la ANFP) no nos han dicho nada de momento. Pero por cómo están las cosas, sería lo más sensato suspender el partido", añadió.

Además, el carrilero aplaudió a su compañero Diego "Mono" Sánchez, quien inició una campaña solidaria en la zona para ayudar a los damnificados: "Él siempre está ayudando a la gente de la zona, siempre es movido en eso".