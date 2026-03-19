Lautaro Pastrán: "Este equipo de Colo Colo físicamente está muy preparado"

Futbol, Colo Colo vs Huachipato. Fecha 7, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Lautaro Pastran es fotografiado durante el partido de primera division contra Huachipato disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 16/03/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Mar. (ATON) -

El refuerzo argentino-chileno del Cacique en esta temporada explicó la clave del buen momento que tiene al cuadro albo como exclusivo líder del Campeonato Nacional.

Colo Colo revirtió un mal comienzo en el Campeonato Nacional 2026 y actualmente se ubica como exclusivo líder del certamen de Primera División del fútbol chileno.

Lautaro Pastrán, refuerzo argentino-chileno que llegó al Cacique en esta temporada, explicó la clave del buen momento del cuadro albo.

"Este equipo físicamente está muy preparado (...) Como equipo, somos un grupo joven que tenemos esa hambre de andar bien y lograr un campeonato en este Colo Colo", comenzó diciendo en conversación con el programa De fútbol se habla así, de DSports.

Además, resaltó el nuevo rol de Arturo Vidal en el nuevo esquema del técnico Fernando Ortiz: "Tenemos jugadores con trayectoria como Arturo que es un líder dentro de la cancha".

Por último, Pastrán manifestó su deseo de continuar más tiempo en el Cacique: "Mi objetivo principal es que a fin de año nos podamos sentar con los dirigentes, evaluar y poder seguir en este club".