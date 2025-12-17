Lavezzi volvió al Nacional y recordó final de Copa América perdida ante Chile

Futbol, Chile v Argentina. Copa America 2015. El jugador de Chile Gary Medel, izquierda, disputa el balón con Ezequiel Lavezzi de Argentina durante el partido por la final de la Copa America 2015 en el estadio Nacional en Santiago, Chile. 04/07/2015 - Martin Thomas/Photosport

Santiago 17 Dic. (ATON) -

El ex delantero argentino fue parte de la despedida de Walter Montillo y fue consultado por la definición en la que cayó junto a la Albiceleste frente a la Roja.

Con motivo para participar del partido de despedida de Walter Montillo, Ezequiel Lavezzi volvió al Estadio Nacional, recinto donde perdió junto a Argentina la final de la Copa América 2015 ante la Selección chilena.

Tras el cotejo, el ex delantero trasandino recordó la dolorosa caída que sufrió con la Albiceleste frente a la Roja mediante lanzamientos penales.

"No sé, qué quieres que te diga La verdad es que no es un lindo recuerdo, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y en ese momento pasó eso", comentó el otrora atacante, en declaraciones que reproduce radio ADN.

Además, Lavezzi se refirió a la llegada de Jorge Almirón, ex DT de Colo Colo, a la banca de Rosario Central, club del cual es hincha.

"Jorge es un técnico muy bueno y seguramente le va a hacer bien a Rosario Central", sostuvo el jugador que anunció su retiro en 2019.