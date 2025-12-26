"Le tengo mucha confianza a Meneghini en lo que pueda hacer en la U"

Chile.- Francisco Meneghini pretendería a un ex Colo Colo para su U 2026 - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 26 Dic. (ATON) -

Gustavo Lorenzetti, histórico ex volante de los azules, llenó de elogios al técnico argentino ante su posible arribo al club y recordó que ya trabajó en los estudiantiles en 2016 como ayudante de sebastián Beccacece.

Se espera que en las próximas horas o días Universidad de Chile pueda sellar a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026 y tras la salida de Gustavo Álvarez.

Un histórico ex jugador de los azules como es Gustavo Lorenzetti le dio el visto bueno a la inminente llegada de "Paqui", de quien recordó que ya trabajó en los estudiantiles.

"'Paqui' estuvo en el cuerpo técnico con Sebastián Beccacece y Nicolás Diez en 2016. Lo conozco, trabaja muy bien y creo que viene todos de la misma línea de Sampaoli", recordó el "Duende" en conversación con radio ADN.

"Seguramente se va a ver una U. de Chile agresiva, que va a imponer condiciones. Le tengo mucha confianza a 'Paqui' en lo que pueda hacer", añadió el campeón con los laicos en la Copa Sudamericana 2011.

Por último, Lorenzetti apuntó a que el elenco universitario coloque atención en el mercado de fichajes: "Seguramente van a tener que llegar un par de refuerzos clave para potenciar lo bueno que ya tiene la U en el plantel".