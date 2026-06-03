Leandro Hernández entregó la clave de su gran presente en Colo Colo

Futbol, Colo Colo vs Nublense Fecha 12, Liga de primera 2026. El jugador de Colo Colo Leandro Hernández, izquierda derecha centro, celebra tras marcar su gol contra Nublense durante el partido de la Liga de primera realizado en el estadio Monumental en - LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

Santiago 3 Jun. (ATON) -

El joven delantero nacional se refirió al buen momento que vive en el Cacique. Además, puso mesura a la gran diferencia de puntos que han sacado a sus escoltas en el Campeonato Nacional.

Una de las figuras que ha tenido Colo Colo en su campaña que lo tiene como exclusivo líder del Campeonato Nacional 2026 es Leandro Hernández.

Tras evidenciar una considerable mejora en su rendimiento, el joven delantero nacional ya es titular indiscutido para el técnico Fernando Ortiz.

En la conferencia de prensa de este miércoles, el atacante se refirió a la clave de su gran momento en el Cacique, al expresar: "A principio de año, venía haciendo lo mismo, que es trabajar y enfocarme en lo que pide el profe. Eso me ha ido dando confianza y creo que he podido hacer lo que me piden. Lo hemos hecho bien y espero que sigamos así".

"Momentos en donde no la pasé tan bien me hicieron crecer como persona, aprender muchas cosas y llenarme más de valores. Pude crecer más, aprender y madurar", añadió.

Además, destacó la oportunidad a los juveniles: "Ahora se ve más y es algo bueno, van agarrando confianza, lo hacen mejor cuando les toca bajar, si es que les toca jugar en la Proyección. Se adaptan bien, no es difícil estar en el plantel y que no te citen, pero hay que mantenerse".

Por último, puso mesura a la gran diferencia de puntos que han sacado a sus escoltas en el Campeonato Nacional: "No hemos ganado nada. Vamos a enfrentar la segunda parte con confianza, pero no hay que relajarnos, ahí puede estar el error. Hay que seguir con lo mismo".